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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Wohnungseinbruch: Tatverdächtiger verletzt.

Lippe (ots)

Ein 34-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagabend (03.08.2026, 21:50 Uhr) versucht zu haben, über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Walhallastraße einzubrechen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Gegen 21:50 Uhr fanden Einsatzkräfte ein zerstörtes Kellerfenster sowie Blutspuren im Bereich der vermeintlichen Einstiegsstelle. Der verletzte Detmolder wurde in zeitlicher und örtlicher Nähe des Tatorts angetroffen und gab gegenüber Rettungskräften zunächst an, angegriffen worden zu sein. Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ermittelt wird wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, können sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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