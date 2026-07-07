Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Misslungener Wohnungseinbruch - Festnahme

Pforzheim (ots)

Am Montagabend wurde gegen 20:00 Uhr eine blutüberströmte, männliche Person im Bereich des Aldi-Markts in der Kurzen Steig gemeldet.

Die hinzugerufenen Beamten stellten einen Mann mit einer größeren Schnittwunde am Unterarm fest. Aufgrund der starken Blutung musste die Wunde zunächst durch die Beamten abgebunden werden, ehe der Rettungsdienst eintraf. Während der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht wurde, verfolgten die Beamten die durch Zeugen beschriebene Wegstrecke des Mannes. Dabei stießen sie vor einem Grundstück auf eine größere Blutspur. Bei der genaueren Nachschau stellten die Beamten fest, dass an dem dort befindlichen Wohngebäude eine Fensterscheibe eingeschlagen war. Auch an der beschädigten Scheibe konnten letztendlich Blutspuren festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte sich der Mann beim Versuch, in das Wohnanwesen einzubrechen. Anschließend ergriff er die Flucht, ehe er blutüberströmt im Bereich des Aldi-Markts durch Zeugen festgestellt werden konnte.

Wie sich im weiteren Verlauf der bisher geführten Ermittlungen herausstellte, wurde der 38-jährige wohnsitzlose Mann erst Ende Juni aus einer Haftanstalt entlassen. Nun wurde er erneut auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Patrick Bogner, Pressestelle

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