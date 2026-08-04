POL-LIP: Schlangen. Einbruchversuch in Zahnarztpraxis.
Lippe (ots)
Unbekannte versuchten am Montagabend (03.08.2026) zwischen 20:10 und 22:30 Uhr, in eine Zahnarztpraxis an der Straße Im Dorfe einzubrechen. In die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Praxis gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.
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