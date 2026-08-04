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Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbruchversuch in Zahnarztpraxis.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Montagabend (03.08.2026) zwischen 20:10 und 22:30 Uhr, in eine Zahnarztpraxis an der Straße Im Dorfe einzubrechen. In die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Praxis gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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