POL-LIP: Schlangen. Einbruchversuch in Zahnarztpraxis.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen am Sonntagabend (02.08.2026) in eine Wohnung an der Saganer Straße ein. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr öffneten sie die Wohnungseingangstür gewaltsam und durchwühlten ein Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Zeugen können sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter (05321) 6090 melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick ...

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