Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am 27.07.2026 einen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Unfall wurde eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt. Die Lemgoerin war gegen 19:30 Uhr auf dem Osterwall in Richtung Kastanienwall unterwegs und wollte die Ostertorstraße an der Verkehrsinsel überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Beide stürzten. Da sich die Beteiligten zunächst vor Ort einigten, wurden keine Personalien ausgetauscht. Erst Tage später wurde bei der Frau ein Armbruch festgestellt. Der gesuchte Mann ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 45 und 50 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte keine oder nur wenige Haare und fuhr einen auffällig großen, metallic-roten E-Scooter. Nach dem Unfall fuhr er in Richtung Bismarckstraße weiter. Das Verkehrskommissariat bittet den Mann, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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