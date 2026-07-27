Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizei sucht VW Tiguan Fahrer als Zeugen nach riskantem Überholmanöver.

Lippe (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Lemgoer Straße sucht die Polizei den Fahrer eines entgegenkommenden VW Tiguan älteren Baujahrs sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen.

Am Mittwochabend (22.05.2026, 22:20 Uhr) befuhr eine Zeugin die Lemgoer Straße aus Detmold kommend in Richtung Lemgo. Dabei überholte ein Audi A3 das Fahrzeug der Frau nach deren Angaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei musste ein entgegenkommender Wagen stark abbremsen und nach rechts auf einen Kiesstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi setzte seine Fahrt anschließend fort.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich nach Angaben der Zeugin um einen VW Tiguan älteren Baujahrs. Sie geht davon aus, dass sich in dem überholenden Audi zwei Personen befanden.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des VW Tiguan sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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