Polizei Lippe

POL-LIP: (MK) Lemgo. Unbekannte zünden Mülltonnen an.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr zu zwei Löscheinsätzen ausrücken. Am Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr brannte in der Leopoldstraße eine Papiertonne, die von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ca. eine Stunde später rückte die Feuerwehr ein zweites Mal aus, um eine Mülltonne in der Johannes-Schuchen-Straße in der Nähe des Hanse- Berufskollegs zu löschen. Auch hier wurde die Tonne durch bislang unbekannte Täter angezündet. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Detmold unter 05231-6090.

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