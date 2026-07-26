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Polizei Lippe

POL-LIP: (MK) Kalletal-Langenholzhausen. Strohballen brennen.

Lippe (ots)

In Langenholzhausen brannten am frühen Samstagabend ca. 2000 Strohballen, die an der Niedernfeldstraße zu einem Strohlager aufgestapelt waren. Die Feuerwehr Kalletal sowie umliegende Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Aufgrund der Rauchbelästigung informierte die Feuerwehr die Anwohner der umliegenden Ortschaften, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über die Geruchsbelästigung hinaus bestand keine weitere Gefahr für die Bevölkerung. Die Kriminalpolizei Detmold hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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