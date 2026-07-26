POL-LIP: (MK) Kalletal-Langenholzhausen. Strohballen brennen.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr zu zwei Löscheinsätzen ausrücken. Am Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr brannte in der Leopoldstraße eine Papiertonne, die von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ca. eine Stunde später rückte die Feuerwehr ein zweites Mal aus, um eine Mülltonne in der Johannes-Schuchen-Straße in der Nähe des Hanse- Berufskollegs zu löschen. Auch hier wurde die Tonne ...

mehr