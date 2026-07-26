POL-LIP: (MK) Lemgo-Lüerdissen. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Bislang unbekannte Täter zerstörten in Lemgo-Lüerdissen die Scheibe einer Terrassentür eines Wohnhauses und stiegen so in das Gebäude ein. Die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sollte jemand in der letzten Woche zwischen Mittwoch und Samstag verdächtige Feststellungen gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Hinweise unter T. 05231-6090 entgegen.
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