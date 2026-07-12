Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

Lippe (ots)

Am 11.07.2026 kam es gegen 12:30 Uhr im Kreuzungsbereich Bielefelder Straße / Ehlenbrucher Straße / Pieperstraße in Lage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 61-jähriger Radfahrer trotz Rotlicht die Fahrbahn über den kombinierten Geh-/Radweg der Pieperstraße zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Motorrad eines 56-jährigen Mannes, der die Kreuzung bei Grünlicht, von der Ehlenbrucher Straße in Richtung Lage-Hörste, befuhr. Beide Unfallbeteiligten erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden im Anschluss an die Erstversorgung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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