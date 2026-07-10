Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. "Nach derzeitigem Kenntnisstand..." - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung".

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Lippe (ots)

In der 9. Folge von "Polizei auf Sendung", dem Polizei-Talk in Kooperation mit Radio Lippe, wird hinter die Kulissen der polizeilichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geschaut. Die Folge wird am Sonntag, den 19. Juli 2026 ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein. Das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bestehend aus Dr. Laura Merks, Nina Ehm und Polizeioberkommissar Yannick Thelaner wird Moderator Frank Schröder Zuhörerfragen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei beantworten. Für die Polizei ist die Zusammenarbeit mit den Medien und Kommunikation mit der Bevölkerung unerlässlich. Informationen müssen verbreitet, Zeugenhinweise gefunden oder Warnungen ausgesprochen werden. Das "PÖA-Team" der Polizei Lippe veröffentlicht Pressemitteilungen, organisiert Veranstaltungen, pflegt eine Website, beantwortet Anfragen, betreut die Social-Media-Kanäle und den WhatsApp-Channel, geht gegen Fake News vor und, und, und. Aber wie funktioniert das genau? Wie wird entschieden, was veröffentlicht wird und was nicht? Und warum dauert es, bis Bilder mit Fahndungen veröffentlicht werden? Haben Sie noch mehr Fragen zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Stellen Sie sie uns per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

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