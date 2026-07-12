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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kind von PKW erfasst

Lippe (ots)

Am 10.07.2026 wurde gegen 18:50 Uhr in der Feldstraße in Detmold ein 5-jähriges Kind von einem PKW erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer mit geringer Geschwindigkeit die Feldstraße in Richtung Lemgoer Straße, als die 5-Jährige unvermittelt zwischen geparkten PKW hindurch auf die Fahrbahn trat. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und im Weiteren in Begleitung der Eltern einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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