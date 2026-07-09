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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Körperlich angegriffen und beraubt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer räuberischen Erpressung geben können, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08./09.07.2026) gegen Mitternacht im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße ereignet haben soll. Nach ersten Erkenntnissen griffen bislang Unbekannte einen 18-Jährigen unvermittelt körperlich an: Sie attackierten ihn mit Fäusten, schlugen ihm mit einem Motorradhelm gegen den Kopf und zogen ihn zu Boden. Dabei erlitt der junge Mann aus Lage leichte Verletzungen. Anschließend forderten die Tatverdächtigen das Handy des 18-Jährigen und raubten ihm dieses. Sie flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung - eine männliche Person mit einem "Ziegenbart" entfernte sich auf einer Motocrossmaschine. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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