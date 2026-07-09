Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Hund überfahren und von der Unfallstelle geflüchtet.

Lippe (ots)

Auf der B 1 (Wilbaser Straße) überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochnachmittag (08.07.2026) gegen 16.30 Uhr einen Hund und flüchtete anschließend. Offenbar war der Hund, der sich zuvor bei seiner Besitzerin unangeleint an einem nahegelegenen Stall aufgehalten hatte, davongelaufen und auf die Straße gerannt, wo er vom Wagen erfasst wurde. Das Tier war bereits an der Unfallstelle verstorben, als die Besitzerin es kurz darauf fand. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Verkehrskommissariat.

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