Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Halskette von Fußgängerin gestohlen und mit Auto geflüchtet.

Lippe (ots)

In der Marienstraße wurde eine 89-Jährige am Mittwochnachmittag (08.07.2026) gegen 14.30 Uhr Opfer eines Diebstahls durch eine unbekannte Frau. Die Detmolderin war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Siegfriedstraße unterwegs, als sie von einer Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Schließlich entwendete die Frau eine goldene Kette vom Hals der 89-Jährigen und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Waschsalon in der Siegfriedstraße. Dort stieg sie in einen wartenden blauen PKW-Kombi - vermutlich mit polnischen Kennzeichen - indem sich zwei Männer befanden.

Der Wagen entfernte sich laut Zeugenaussagen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die Sylbeckestraße, die Ernst-Hilker-Straße bis in die Nordstraße in Richtung Lagesche Straße. Dabei gefährdete der Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmende durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten: Er fuhr nach ersten Erkenntnissen deutlich zu schnell und soll mehrere rote Ampeln missachtet haben. Ein Radfahrer konnte nur durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern.

Aufmerksame Zeugen verfolgten den flüchtigen Wagen zunächst, brachen die Verfolgung dann jedoch aufgrund der gefährlichen Fahrweise ab.

Die Diebin konnte wie folgt beschrieben werden: 25 - 35 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, normale Statur, schwarze Haare in einem Zopf, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einem blauen Rock. Der Fahrer des Autos soll Anfang 40 sein, eine kräftige Statur und schwarze Haare haben.

Das Kriminalkommissariat 5 sowie das Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Personen geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. Auch Verkehrsteilnehmende, die gefährdet wurden und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte.

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