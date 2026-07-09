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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Handygeschäft eingebrochen und von Polizei gestellt.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (09.07.2026) gegen 1.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in der Rosenstraße und wählte den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen schlugen zwei vermummte Personen ein Fenster ein, um in ein Handygeschäft einzudringen. Sie durchwühlten das Geschäft auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten unter anderem Smartphones, Laptops und Kopfhörer. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Mittelstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte die Flüchtigen dort. Es gelang den Beamten einen der beiden Personen zu stellen: Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Löhne, der vorläufig festgenommen wurde. Der weitere Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft lagen keine Haftgründe vor, so dass der 17-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an: Diese werden von der Kriminalpolizei in Herford übernommen. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05221) 8880.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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