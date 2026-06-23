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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Einbrüche in der Detmolder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Innenstadt von Detmold wurde am Sonntag (21.06.2026) in der Langen Straße in zwei Cafés und eine Apotheke eingebrochen. Es ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Gegen 5.30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Eiscafé. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Gegen 6 Uhr drang ein Unbekannter über ein Fenster in ein Café ein, dass sich ebenfalls in der Langen Straße befindet. Er flüchtete anschließend mit der gestohlenen Kasse des Cafés. Der Täter kann in diesem Fall wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, große Statur, bekleidet mit einer blauen Jeans-Shorts, einem weißen T-Shirt, einem schwarzen Pullover, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Cappy.

Gegen 6.15 Uhr schlugen zwei Einbrecher die Tür zu einer Apotheke in derselben Straße ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen, die sie auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Einer der Täter konnte ebenfalls wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, große Statur, bekleidet mit einer blauen Jeans-Shorts, einem weißen T-Shirt, einem schwarzen Pullover, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Cappy. Der weitere Mann wird folgendermaßen beschrieben: männlich, kräftig, kurze dunkle Haare, kurze schwarze Hose der Marke "adidas", Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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