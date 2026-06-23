Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Bank von Grundschule durch Feuer beschädigt.

Lippe (ots)

In der Leistruper-Wald-Straße kam es zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (19. - 22.06.2026) auf dem Gelände einer Grundschule zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bislang Unbekannte zündelten an einer Sitzbank auf dem Schulhof. An der Bank entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen am Wochenende auf dem Schulgelände geben können, setzen sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 6 in Verbindung.

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