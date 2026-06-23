POL-LIP: Lage. Handwerker-Fahrzeug angegangen.
Lippe (ots)
Am Montagmittag (22.06.2026) zwischen 13.20 und 13.40 Uhr war ein unverschlossener VW Transporter, der in einer Hofeinfahrt in der Kiebitzstraße parkte, das Ziel von Werkzeug-Dieben. Aus dem Handwerker-Bulli wurde eine Trockenkernbohrmaschine im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Diebstahl.
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