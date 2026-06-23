POL-LIP: Lage. Handwerker-Fahrzeug angegangen.

Lippe (ots) - Im Blomberger Weg sind bislang Unbekannte im Zeitraum 15. - 22.06.2026 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können, werden gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu ...

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