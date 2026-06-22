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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Ehepaar in Gaststätte auf Campingplatz angegriffen.

Lippe (ots)

In der Straße Eimke kam es am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) in der Gaststätte auf einem Campingplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der die Kriminalpolizei Zeugen sucht. Gegen 5 Uhr betraten vier unbekannte Männer das Lokal und griffen unvermittelt einen 58-jährigen Mann und seine 50-jährige Frau an, während sich auch noch weitere Gäste dort befanden. Die Gruppe schlug augenscheinlich gezielt auf das Paar ein, so dass diese zu Boden stürzten und nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Nach dem körperlichen Angriff flüchteten die Männer zu Fuß Richtung Bösingfeld. Sie wurden wie folgt beschrieben: alle ca. 35 bis 45 Jahre alt, schlank, dunkle Haare und ca. 1,70 - 1,75 m bzw. 1,80 - 1,85 m groß. Einer der Tatverdächtigen trug eine hellblaue Trainingsjacke der Marke "adidas". Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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