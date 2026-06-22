PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Augenscheinlich betrunkener LKW-Fahrer fährt in Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Alleestraße kollidierte ein LKW-Fahrer kurz nach Mitternacht am Sonntag (22.06.2026) mit der Außenwand einer Lagerhalle. Das Führerhaus des Fahrzeugs durchbrach die Wand und blieb in dieser stecken. Durch den Aufprall erlitt der LKW-Fahrer leichte Verletzungen.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls ergab sich der Verdacht, dass der 27-jährige Fahrer aus Usbekistan unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Ein freiwilliger Alkoholvortest schlug an, weshalb dem Mann weiterhin eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 27-Jährige musste eine Sicherheitsleistung zahlen und die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Abschleppdienst sowie die Feuerwehr übernahmen die Bergung des LKW. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:46

    POL-LIP: Detmold. Handtasche geraubt - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (18.06.2026) gegen 18.30 Uhr wurde einer 31-jährigen Frau nach ersten Erkenntnissen in der Straße Wallgraben die Handtasche geraubt. Die Detmolderin war zu Fuß unterwegs und kam aus Richtung Bachstraße. Auf Höhe einer Gastronomie am Wallgraben soll sie unvermittelt von hinten einen Schlag in den Nacken erhalten haben, so dass sie stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Bei dem ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 18:36

    POL-LIP: Detmold. Aktivist besetzt das Hermannsdenkmal.

    Lippe (ots) - Am Sonntag (21.06.2026) gegen 11 Uhr verschafften sich mehrere vermummte Personen, die augenscheinlich der Identitären Bewegung angehören, unbefugt Zutritt zum Hermannsdenkmal. Sie bestiegen das Denkmal, zündeten Pyrotechnik und rollten Banner vom Balkon des Hermanns aus. Anschließend flüchtete die Personengruppe - bis auf einen Mann von ihnen, der oberhalb des Balkons auf das Denkmal kletterte und sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren