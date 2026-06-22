Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Augenscheinlich betrunkener LKW-Fahrer fährt in Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Alleestraße kollidierte ein LKW-Fahrer kurz nach Mitternacht am Sonntag (22.06.2026) mit der Außenwand einer Lagerhalle. Das Führerhaus des Fahrzeugs durchbrach die Wand und blieb in dieser stecken. Durch den Aufprall erlitt der LKW-Fahrer leichte Verletzungen.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls ergab sich der Verdacht, dass der 27-jährige Fahrer aus Usbekistan unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Ein freiwilliger Alkoholvortest schlug an, weshalb dem Mann weiterhin eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 27-Jährige musste eine Sicherheitsleistung zahlen und die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Abschleppdienst sowie die Feuerwehr übernahmen die Bergung des LKW. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell