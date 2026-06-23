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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Radfahrer bei Verkehrsunfall durch Sturz in den Graben schwer verletzt.

Lippe (ots)

An der Einmündung Pivitsheider Straße/Hachweg ereignete sich am Montagvormittag (22.06.2026) gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 66-Jähriger aus Detmold war mit seinem Seat Ateca auf der Pivitsheider Straße in Richtung Lage unterwegs und beabsichtigte nach links in den Hachweg abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen 35-jährigen Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg an der Pivitsheider Straße in Richtung Detmold fuhr. Der Autofahrer bremste im letzten Moment, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. Der 35-Jährige aus Lage erschrak durch die Situation und stürzte mit seinem Rad in den Straßengraben. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Klinikum. Vor Ort unterstützte ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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