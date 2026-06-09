Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Verkehrsdelikt!; Wer sah den Raub am Bahnhof? - Kripo ermittelt und sucht nach Unbekannten; Schulfenster beschädigt: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Verkehrsdelikt! - Offenbach

(fg) Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsdelikt, weshalb die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein Peugeot-Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach unterwegs, ehe sich ein grauer Zafira von der Laskabrücke kommend unmittelbar vor den Peugeot gesetzt haben soll. Der Offenbacher habe abrupt abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Opel-Fahrer habe im weiteren Verlauf mehrfach abgebremst und beleidigende Gesten gezeigt.

An der darauffolgenden, rotzeigenden Ampel im Bereich "Mathildenplatz" stieg der Peugeot-Lenker aus und fragte den bis dato Unbekannten, warum er das alles mache. Hierauf habe der Opel-Fahrer unvermittelt Gas gegeben, weshalb der 56-Jährige habe ausweichen müssen.

Der 67-jährige Zafira-Lenker aus Frankfurt am Main erstattete wegen Sachbeschädigung ebenfalls Strafanzeige; der Mühlheimer habe beim Wegfahren an der Kreuzung mit beiden Händen auf die Motorhaube geschlagen und mit drei weiteren Personen gegen sein Auto getreten. Ein Schaden von rund 1.000 Euro sei hierbei entstanden. Zeugen, die die Streitigkeiten und den Vorfall an der Ampelkreuzung im Bereich "Mathildenplatz" beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. 35-Jähriger von Unbekanntem geschlagen: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Da der Polizei bislang keine Hinweise zu einem noch unbekannten Täter vorliegen, sucht diese nun nach Zeugen einer Auseinandersetzung vom Samstagabend. Gegen 19.35 Uhr soll ein 35 Jahre alter Mann aus Offenbach völlig unvermittelt durch einen bislang Unbekannten in der Ottersfuhrstraße (20er-Hausnummern) angeschrien und ins Gesicht geschlagen worden sein. Hiernach machte sich der Angreifer, der circa 35 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß war, davon. Er trug ein helles Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose und soll zudem an beiden Schultern tätowiert gewesen sein. Der Offenbacher erlitt oberflächliche Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) zu melden.

3. Polo gestreift: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Ein roter Polo, der am Fahrbahnrand in der Friedrichstraße (40er-Hausnummern) abgestellt war, weist seit Montag einen kaputten Außenspiegel auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen Touran gegen 6.30 Uhr zu dicht an dem roten Wagen vorbei, streifte diesen im Vorbeifahren und beschädigte den Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 150 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Unfallzeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) in Verbindung.

4. Mutmaßliche Diebin beim Verlassen eines Einkaufszentrums vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(fg) Aufmerksame Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes stellten am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, eine mutmaßliche Ladendiebin beim Verlassen eines Einkaufszentrums in der Hermesstraße und alarmierten die Polizei. Es folgte die vorläufige Festnahme; im Rahmen der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter zwei Parfüm-Flaschen, die offenbar zuvor aus einem Drogeriemarkt geklaut worden waren. Eine Mitarbeiterin zog sich beim Festhalten der Verdächtigen leichte Verletzungen zu, da sich die 48-Jährige wohl habe losreißen wollen. Die Beschuldigte musste mit zur Station, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

5. Autofahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss: Führerschein sichergestellt - Offenbach / Hainburg

(cb) Ein 52-Jähriger hat am Freitagabend einen noch unbekannten Sachschaden hinterlassen, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge die Polizei über einen auf der Bundesstraße 448 in Richtung Tannenmühlkreisel in auffälliger Weise fahrenden Volvo alarmiert. Dabei soll der Volvo-Lenker unter anderem zu schnell unterwegs gewesen und im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Hainburg aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Die eingesetzten Streifen konnten den 52-jährigen Volvo-Lenker schließlich im Kreuzungsbereich Ostring / Kiesstraße in Hainburg stoppen und kontrollieren. Der schwarze Wagen mit OF-Kennzeichen wies frische Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite auf; außerdem war der Außenspiegel abgebrochen. Die Ordnungshüter vermuten, dass der Fahrer kurz zuvor ein anderes Fahrzeug beschädigt haben könnte und anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 52-jährige Fahrer musste mit auf die Dienststelle. Dort erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Weitere Zeugen sowie Hinweise auf geschädigte Fahrzeuge nehmen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

6. Wer sah den Raub am Bahnhof? - Kripo ermittelt und sucht nach Unbekannten - Mainhausen

(fg) Am Bahnhof in Zellhausen ereignete sich bereits am 30. Mai 2026 ein Raubdelikt, weshalb die Kriminalpolizei nach der Anzeigenerstattung am Montagvormittag auch via Presseaufruf nach Zeugen sucht. Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sei nach eigenen Angaben am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr am Bahnhof in Zellhausen ausgestiegen und von sechs Unbekannten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert worden. Nachdem er seinen Geldbeutel, sein Handy und seine Armbanduhr übergeben hatte, machten sich die Täter in Richtung Ortsmitte davon. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die sechs bereits am Bahnhof in Babenhausen zugestiegen sein. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Schulfenster beschädigt: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Mehrfach haben Unbekannte am Wochenende Steine gegen Fenster einer Schule in der Einhardstraße geschmissen und somit einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, wurde ein Fenster eines Klassenzimmers im ersten Obergeschoss beschädigt. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich des Schulgebäudes gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

8. Unbekannte Flüssigkeit verursachte Sachschaden: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Auf rund 4.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der an einem in der Wolfstraße im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellten Skoda Superb entstand. Unbekannte hatte zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 6.10 Uhr, eine unbekannte Flüssigkeit am Außenspiegel der Beifahrerseite und am Kofferraum aufgebracht, in dessen Folge sich der Lack ablöste. Um welche Flüssigkeit es sich hierbei handelte, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 09.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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