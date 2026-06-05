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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zeuge meldet auffällige Fahrweise von Autofahrer - keine Fahrerlaubnis, Haftbefehl und möglicherweise unter Drogeneinfluss.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (04.06.2026) gegen 1.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf der Schötmarschen Straße, das eine auffällige Fahrweise zeigte und Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte trafen schließlich im Bereich Dachsstraße auf den Audi A2, der zunächst beim Anblick des Streifenwagens stark beschleunigte - dann aber aufgrund einer Sackgasse im Iltisweg stoppte. Zwei männliche Personen flüchteten zu Fuß aus dem Wagen in unterschiedliche Richtungen. Beide Männer konnten durch nacheilende Polizeibeamte gestellt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 43-jährigen Mann aus Kasachstan ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und könnte nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Einen Drogenvortest lehnte er ab. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass er keine Fahrerlaubnis hat und gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vorliegen, so dass die Beamten ihn festnahmen und zur Polizeiwache brachten. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Audi wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei gegen den Mann dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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