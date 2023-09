Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall mit drei verletzten Jugendlichen

Lippe (ots)

In einer Rechtskurve der Friedrich-Bayer-Straße kam am frühen Samstagmorgen (02.09.23) eine Mercedes A-Klasse von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über den Gehweg, überquerte die Einmündung der Hiddentruper Straße, durchbrach dann eine Steinmauer und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Dort fing der Mercedes im Frontbereich Feuer. Die Insassen konnten die A-Klasse rechtzeitig verlassen. Es handelte sich um drei junge Männer im Alter von 17 Jahren. Alle drei wurden durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das brennende Auto wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

