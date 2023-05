Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tote Person bei Brand in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (30.05.2023) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Straße Neumarkt. Die meisten Bewohner gelangten selbstständig ins Freie, die Feuerwehr evakuierte eine Person aus dem Erdgeschoss. Nach den anschließenden Löscharbeiten stellten sie eine verstorbene Person in der Dachgeschosswohnung fest. Die Identität steht noch nicht fest. Der Leichnam und der Brandort wurden beschlagnahmt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt zur Todes- und Brandursache.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell