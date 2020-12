POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahndung nach EC-Karten-Dieb.

Polizei Lippe

Während ein 76-jähriger Mann aus Bad Salzuflen im September Geld an einem Automaten einer Bank abhob, spähten Diebe seine Geheimzahl aus. Kurze Zeit später stahlen sie dem Opfer die EC-Karte und hoben damit noch am selben Tag zweimal Geld in Bad Salzuflen und in Herford ab. Dabei konnte einer der Täter an einem Geldautomaten videografiert werden. Die Aufnahmen des Mannes, der dunkle Haare hat und untersetzt ist, können nun aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 9330 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

