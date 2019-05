Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 19 Handyverstöße am Steuer - Lipper Bilanz zum landesweiten Kontrolltag "Ablenkung im Straßenverkehr".

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe zieht ein positives Fazit zu dem landesweiten Kontrolltag zur Ablenkung im Straßenverkehr. Die Beamten aus Lippe hielten insgesamt 169 PKW und 9 LKW an. Besonders die Nutzung von Mobiltelefonen stand im Fokus des Kontrolltags. Telefonieren und Texten am Steuer oder auf dem Fahrrad erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Kein Anruf, keine Instastory, Sprach- oder Textnachricht kann so wichtig sein, dass man dafür das eigene Leben aufs Spiel setzt und Mitmenschen gefährdet. Mit dem Handy am Steuer wurden im Kreis Lippe 19 Fahrer erwischt. Bei den Kontrollen zum Aktionstag wurden außerdem diverse Gurt- sowie Rotlichtverstöße festgestellt. In Detmold fiel den Beamten ein Mofa auf, welches deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 29-Jährigen Fahrer festgestellt, dass er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Einfluss von Drogen führte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Mofa sichergestellt.

