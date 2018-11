POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher flüchtete.

Lippe (ots) - Zwei Einbrüche in Häuser in der Innenstadt sind der Polizei am Montagabend gemeldet worden. In einem Fall wurde der Täter gestört und flüchtete. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, kann nicht gesagt werden. Die Nachricht vom ersten Einbruch erreichte die Polizei gegen 17.30 Uhr. Ein unbekannter Täter muss sich tagsüber Zugang zu der Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Straße "Am Steinbrink" verschafft und nach Beute gesucht haben. Zum Zeitpunkt der Tatentdeckung stand noch nicht fest, was alles fehlt. Bei dem anderen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Talstraße ist der Täter um kurz vor 19.00 Uhr durch Zeugen gestört worden und verließ sofort fluchtartig das Grundstück in Richtung Lietholzstraße bzw. Kurpark. Der Unbekannte war zu der Zeit dunkel gekleidet. Es ist auch möglich, dass noch ein zweiter Täter mit von der Partie war. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

