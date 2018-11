POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Mülltonnen brannten.

Lippe (ots) - Erneut stand eine Mülltonne auf einem Grundstück in der Straße "Auf der Heide" in Flammen. In den zurückliegenden Wochen hatten mehrfach auf dem gleichen Grundstück Mülltonnen gebrannt. Der Verdacht liegt nahe, dass jemand die Abfallgefäße vorsätzlich ansteckt. Auch im neuerlichen Fall am frühen Montagmorgen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Entdeckt wurde die brennende Papiertonne gegen 07.30 Uhr. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der möge sich bitte unter 05231 / 6090 an das KK 1 in Detmold wenden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell