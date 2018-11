POL-LIP: Detmold. Büroeinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen Einbrecher in ein Bürogebäude an der Georgstraße ein. Sie suchten in den Räumen zweier dort ansässiger Firmen nach Beute und verschwanden anschließend wieder. Es steht noch nicht genau fest, was gestohlen wurde. Der Einbruch wurde um 04.15 Uhr festgestellt. Hinweise in dem Fall nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

