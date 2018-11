POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrüche in Schule in Gemeindehaus.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drangen Einbrecher in eine Schule an der Wasserfuhr, Ecke Bertastraße, und in ein Gemeindehaus an der Bertastraße ein. Der oder die Täter suchten in beiden Gebäuden nach Beute und öffneten dazu Schränke und andere Behältnisse. Was gestohlen wurde, steht in beiden Fällen noch nicht genau fest. Die Polizei geht in jedem Fall von einem Tatzusammenhang aus. Wer Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 beim KK Bad Salzuflen zu melden.

