POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Zusammenstoß auf der Nordstraße.

Lippe (ots) - Auf der Nordstraße, etwa auf halber Strecke zwischen Kreisverkehr und Einmündung Hessenring, stießen am Sonntag zwei Autos zusammen. Eine der beiden beteiligten Fahrerinnen verletzte sich leicht und musste im Klinikum ambulant versorgt werden. Eine 30-Jährige lenkte ihren Mercedes gegen 13.45 Uhr in Richtung Detmold. Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit kam sie von ihrer Fahrspur nach links ab und stieß mit dem Volvo einer 32-Jährigen zusammen. Die Kollision verlief nicht frontal sondern seitlich, was vermutlich auch die leichten Verletzungen der 32-Jährigen erklärt. Die übrigen Mitfahrer in beiden Autos blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

