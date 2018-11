Lippe (ots) - 32816 Schieder-Schwalenberg, OT Brakelsiek (CR) Am Samstag, gegen 18.10 Uhr, übersah ein 51-jähriger beim Abbiegen aus der Sehlbergstraße den vorfahrtberechtigten Pkw einer 29-jährigen, welche die Straße 'Am Zollstock' befuhr. Dem alkoholisierten 51-jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrer blieben unverletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa EUR10.000,-.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell