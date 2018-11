POL-LIP: Vorfahrt missachtet - 2 Verletzte

Lippe (ots) - 32758 Detmold - Pivitsheide (CR) Am Samstagabend kam es gegen 20.30 Uhr auf der Augustdorfer Straße in Höhe der Sandstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Detmolder beachtete beim Abbiegen von der Sandstraße nach rechts in die Augustdorfer Straße nicht die Vorfahrt eines 39-jährigen Augustdorfers, welcher mit seinem Pkw auf der Augustdorfer Straße in Rtg. Detmold unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen und wurden herumgeschleudert. Der 21-jährige Unfallverursacher musste zur Bergung durch die Feuerwehr aus seinem Pkw herausgeschnitten werden. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit einem RTW dem Klinikum Detmold zugeführt. Der Augustdorfer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR16.000,-. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Augustdorfer Straße knapp 3 Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

