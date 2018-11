POL-LIP: Zu schnell, dann Unfall und abgehauen

Lippe (ots) - 33818 Leopoldshöhe - Asemissen (CR) Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, verunfallte ein schwarzer Mercedes auf der Hauptstraße in Leopoldshöhe-Asemissen. Der Wagen war augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Straßenlaterne und ca. 20 Meter Zaun zerstört. Durch umherfliegende Teile wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in flüchtete anschließend vom Unfallort und ließ den Pkw zurück. Der entstandene Schaden liegt bei ca. EUR 17.000,- Hinweise auf den Fahrer / die Fahrerin des Pkw nehmen die Polizeiwache und das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen (05222-98180) entgegen

