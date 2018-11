POL-LIP: Diebstahl aus Pkw und Gartenlaube

Lippe (ots) - 32758 Detmold - Klüt (CR) In der Nacht zu Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein mobiles Navigationsgerät aus einem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug im Krefelder Weg. Wahrscheinlich der gleiche Täter brach dann ein paar Häuser weiter eine Gartenlaube auf und entwendete hier ein Fahrrad, welches er dann jedoch in Tatortnähe zurückließ. Hinweise nehmen die Polizeiwache und das Kriminalkommissariat in Detmold (05231-6090) entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell