POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung/gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rheine (ots) - Die Polizei ist am Mittwochmorgen (12.09.2018) zu einem Wohnhaus an der Nienbergstraße gerufen worden. An dem Gebäude und an einem PKW waren Sachbeschädigungen durch Farbanhaftungen festgestellt worden. Offensichtlich hatten unbekannte Personen die Farbe gegen eine Wand einer Doppelhaushälfte und gegen einen PKW geworfen. Zudem wurden unter Rädern zweier vor dem Gebäude geparkter Fahrzeuge Nägel gefunden. Da die Autos noch nicht in Bewegung gesetzt worden waren, kam es hier zu keinen Beschädigungen. Die Beamten leiteten diesbezüglich ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, dort gewesen sein.

