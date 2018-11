Lippe (ots) - 32694 Dörentrup - Schwelentrup (CR) Am Sonntagmorgen, gegen 01.05 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein vermeintlicher Kaminbrand in einem alten Fachwerkhaus am Schwelentruper Weg gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Schwelbrand, später ein offener Brand, festgestellt werden, welcher vermutlich durch einen Hitzestau im Bereich eines Kachelofens entstanden war. Um alle Glutnester ablöschen zu könne, mussten durch die Feuerwehr einige Wandteile entfernt werden. Die Wohnung war am Anschluss an die Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein noch nicht zu beziffernder hoher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

