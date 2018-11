Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher in ein Vereinsheim an der Lütter Straße in Lemgo-Voßheide und in ein Vereinsheim am Ellernweg im angrenzenden Dörentrup-Spork ein. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Beide Vereinshäuser werden von Hunde(-sport)vereinen unterhalten. Die Einbrecher verschafften sich jeweils unter Gewaltanwendung Zugang und suchten in den Räumlichkeiten nach Beute. Ob sie überhaupt etwas mitgenommen haben, muss erst noch genau geprüft werden. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 an die Kripo in Lemgo zu wenden.

