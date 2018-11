POL-LIP: Oerlinghausen. Ford Fiesta angefahren.

Lippe (ots) - Auf dem Schotterparkplatz in Höhe der Kirche am Friedhofsweg in Helpup ist am Montag ein schwarzer Ford Fiesta beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter hat den geparkten Wagen zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr berührt und dadurch Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro angerichtet. Gemeldet hat sich der Verursacher oder die Verursacherin bislang nicht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

