Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Autofahrer schneidet Kurve - Motorradfahrer leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Hattingen am gestrigen Donnerstag (16.06.2026). Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Elfringhauser Straße in Sprockhövel gegen 18:00 Uhr. Auf Höhe der Einmündung Sondern 4-5 sei ihm in der Linkskurve ein augenscheinlich graues Auto entgegengekommen. Allerdings habe er die Kurve so geschnitten, dass der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Anschließend wurde er leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Wer den Unfall beobachtet hat und eventuell sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02324 9166-2200 melden.

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