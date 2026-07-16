Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Öffentlichkeitsfahndung- Täter nach Diebstahl der EC-Karte gesucht

Gevelsberg (ots)

Am 05.01.2026 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr wurde die EC-Karte der Geschädigten nach einer Geldabhebung in der Sparkassenfiliale in Gevelsberg entwendet. Der unbekannte Tatverdächtige hob im Nachgang Geld vom Konto der Geschädigten ab.

Fotos des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/210081

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

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