Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Öffentlichkeitsfahndung- Täter nach Diebstahl der EC-Karte gesucht
Gevelsberg (ots)
Am 05.01.2026 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr wurde die EC-Karte der Geschädigten nach einer Geldabhebung in der Sparkassenfiliale in Gevelsberg entwendet. Der unbekannte Tatverdächtige hob im Nachgang Geld vom Konto der Geschädigten ab.
Fotos des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/210081
Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
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