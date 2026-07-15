Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Unfall zwischen Pkw und Motorrad- Kradfahrer wird verletzt

Sprockhövel (ots)

Verletzt wurde ein 69-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 14. Juli, gegen 11:30 Uhr auf der Bochumer Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Sprockhövelerin mit ihrem PKW Audi die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Bei einem Fahrstreifenwechsel, um auf eine Supermarkt Parkplatz abzubiegen, übersah sie den Kradfahrer, der rechtsseitig unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 69-jährige Sprockhöveler stürzte zu Boden und verletzte sich. Am Motorrad und am PKW entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell