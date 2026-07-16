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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Raubdelikt in Tankstelle- Täter gefasst

Schwelm (ots)

Zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle in der Hauptstraße in Schwelm kam es am 15. Juli gegen 11:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein 55-jähriger Schwelmer alkoholische Getränke und Tabakwaren. Ohne die Ware zu bezahlen verließ er den Kassenraum. Er wurde durch zwei aufmerksame Zeuginnen angesprochen und aufgehalten. Daraufhin schlug er gezielt einer Zeugin ins Gesicht und flüchtete in Richtung Kaiserstraße. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte der Schwelmer im Bereich der Tankstelle angetroffen werden. Die Beute wurde aufgefunden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich der Schwelmer in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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