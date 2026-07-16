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POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad- 14-jähriger wird schwer verletzt
Hattingen (ots)
Schwer verletzt wurde ein 14-jähriger aus Sprockhövel bei einem Verkehrsunfall am 15. Juli, gegen 12:50 Uhr auf dem Salzweg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Hattingerin mit ihrem PKW der Marke Mini den Salzweg in Fahrtrichtung Hattingen. In einer Kurve kam ihr plötzlich der 14-jährige mit seinem Fahrrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein gelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.
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