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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad- 14-jähriger wird schwer verletzt

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 14-jähriger aus Sprockhövel bei einem Verkehrsunfall am 15. Juli, gegen 12:50 Uhr auf dem Salzweg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Hattingerin mit ihrem PKW der Marke Mini den Salzweg in Fahrtrichtung Hattingen. In einer Kurve kam ihr plötzlich der 14-jährige mit seinem Fahrrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein gelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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