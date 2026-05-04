Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Brand eines Papiercontainers_ Strafanzeige gefertigt
Hattingen (ots)
Zu einem Altpapiercontainerbrand kam es am 2. Mai, gegen 04:30 Uhr in der Straße Schlangenbusch in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen entzündeten die Täter den Inhalt des Containers und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Feuerwehr musste der Brand gelöscht werden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
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