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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Brand eines Papiercontainers_ Strafanzeige gefertigt

Hattingen (ots)

Zu einem Altpapiercontainerbrand kam es am 2. Mai, gegen 04:30 Uhr in der Straße Schlangenbusch in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen entzündeten die Täter den Inhalt des Containers und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Feuerwehr musste der Brand gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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