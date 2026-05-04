Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbrüche in Gartenhäuser und Vereinsheim_ Werkzeug gestohlen

Schwelm (ots)

Gleich in mehrere Gartenhäuser und in das Vereinsheim brachen Täter in der Schrebergartensiedlung Gartenfreunde e.V. In der Graslake ein. Nach ersten Ermittlungen beschädigten die Täter zwischen dem 2. Mai, 16:00 Uhr und dem 3. Mai, 7:00 Uhr die Eingangstüren der Gartenhäuser und die Terrassentür des Vereinsheim. In den Objekten suchten die Täter in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Aktuell ist bekannt, dass Werkzeuge, u.a. eine Stichsäge und Akkuschrauber gestohlen wurden. Ob noch weitere Gartengeräte oder Werkzeuge gestohlen wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

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