Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Pedelec aus Keller entwendet
Schwelm (ots)
Zwischen dem 29.04.2026, 20:00 Uhr und 01.05.2026, 14:30 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus an der Göckinghofstraße auf. Aus dem Kellerraum wurde ein hochwertiges Pedelec entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
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