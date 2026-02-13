Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Gezielte Ablenkung misslingt_ Täter flüchten

Ennepetal (ots)

Zwei männliche Täter versuchten gezielt am 11.2.2026, gegen 21:45 Uhr, Mitarbeiter eines Discounters an der Milper Straße in Ennepetal abzulenken. In dieser Zeit hebelte ein dritter Täter an einem Fenster des Aufenthaltsraums. Dies gelang jedoch nicht, da die aufmerksamen Mitarbeiter das gezielte Ablenkungsmanöver gegen Ende der Öffnungszeiten bemerkten. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Folgende Täterbeschreibung zweier männlicher Täter liegt vor:

1. Täter:

Circa 165 cm, Brille, helle Augen, graue Wintermütze, blaue Jacke. 2. Täter: Circa 180 cm, korpulente Statur, braune Haare, schwarze Lederjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell