Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Vermisste Person gesucht; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gevelsberg (ots)

Der 57-jährige Vermisste konnte auf Hagener Stadtgebiet wohlauf angetroffen und zurück in seine Einrichtung gebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.02.2026 wird eingestellt und die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.(STO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell