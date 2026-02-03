Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Vermisste Person gesucht; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Gevelsberg (ots)
Der 57-jährige Vermisste konnte auf Hagener Stadtgebiet wohlauf angetroffen und zurück in seine Einrichtung gebracht werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.02.2026 wird eingestellt und die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.(STO)
